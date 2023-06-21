40歲魏如萱與26歲陳昊森姊弟戀成真，時報周刊CTWANT接獲讀者爆料，日前這對「好朋友」比翼雙飛共遊日本四國香川市，並於6月14日傍晚一起搭機返回台灣。或許是因當天兩人戀情已遭媒體提前曝光，魏如萱、陳昊森入境時就像是呵護愛情般的小心翼翼與耐心等待，女先男後刻意間隔3分鐘，如同陌生人一樣地分別入境，之後分別搭車離開。

魏如萱、陳昊森入境時刻意裝不熟，女先男後相隔3分鐘，如同陌生人一樣地分別入境、分別搭車離開。（圖／本刊攝影組）

6月14日晚間9點15分，由日本高松市起飛的中華航空CI179航班，較原定時間延遲10分鐘後降落桃園機場。9點33分，魏如萱首先現身從管制區進入第二航廈入境大廳，雖然她將頭戴漁夫帽的帽沿壓低，而且是低到不能再低、口罩也戴好遮滿，整張臉差不多就僅露出眼睛部分，但她那頭烏黑亮麗且飄逸的長髮，對照手上的的戒指等飾品，立即就辨認出是金曲歌后魏如萱本尊。

不像魏如萱回國一派輕鬆的樣子，陳昊森一到第二航廈入境大廳便左右張望、環顧四週，警戒心相當重。（圖／本刊攝影組）

穿著寬鬆上衣搭深色褲子、腳上則是涼鞋配白襪，看似獨自一人回國的魏如萱，右手拉著R牌綠色行李箱、左手提著隨身提袋，腳步輕盈外加輕鬆自在的快步走著，立即就有一名女性前來接機，兩人隨後匆匆離開桃園機場。

陳昊森走出機場後，一人獨自站在路邊傳訊息等車。（圖／本刊攝影組）

3分鐘後，一樣打扮輕便，白襪配運動拖鞋，短褲搭白T的陳昊森，也是拉著綠色系的行李箱，外加一個黑色雙肩包現身入境大廳，身旁完全沒有任何工作人員陪同，看得出也跟魏如萱一樣，是私人行程回國。而相較於女方的從容自若，陳昊森一入境便左右張望、環顧四週，警戒心相當重，似乎很擔心被認出，不過即便戴著口罩，依然是藏不住他的帥氣。

陳昊森走出機場後，一人獨自站在路邊等車，沒多久一輛白色休旅車前來接機，司機幫忙將行李放進後車廂，陳昊森坐進後座。晚間10點16分，車子開進新北市板橋區一處住宅社區的停車場，此處正是先前陳昊森稱跟爸媽一起住的家，2分鐘後車子離開。

沒多久一輛白色休旅車前來接機。（圖／本刊攝影組）

對於本刊6月14日晚間在桃園機場直擊兩人搭機回台，魏如萱經紀人回應本刊表示，和陳昊森就是認識多年的好朋友，一起去日本玩。陳昊森也透過經紀人回應，雙方關係就是好朋友，「他們朋友有空一起相約出去玩」。

上車前陳昊森又掃射四周一番進入車內。（圖／本刊攝影組）

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