64歲的歌王陳昇2020年時發現罹患原發性口腔癌，中斷了連續舉辦27年的跨年演唱會，還一度向家人交代後事，幸好經過積極治療後身體狀況好轉，抗癌成功的他重啟演唱會，也更重視健康。日前時報周刊CTWANT目擊陳昇在台北街頭騎腳踏車，看起來相當有活力。
6月9日上午11點半，陳昇悠哉悠哉地騎著Ubike出現在台北市大安區國父紀念館附近的巷子，短褲、拖鞋、無袖背心，頭戴棒球帽，揹著輕便的運動背包，一如過往的造型，讓人一眼認出是他。將車歸還到站點後，陳昇伸手對著一旁商家的人比了個讚的手勢，似乎與對方認識，接著率性的走到附近的大樓。
戰勝口腔癌的陳昇演出邀約不斷，日前他受邀至澎湖演出，為了與觀眾互動，在踩音箱時不小心摔倒，幸好台下一名歌迷出手相救，減緩墜落的力道，他也立刻站起來繼續完成表演，據了解他的大腿、腰部都拉傷，不過從他能騎腳踏車看來，應該已經沒有大礙。
更多 CTWANT 報導
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。