64歲的歌王陳昇2020年時發現罹患原發性口腔癌，中斷了連續舉辦27年的跨年演唱會，還一度向家人交代後事，幸好經過積極治療後身體狀況好轉，抗癌成功的他重啟演唱會，也更重視健康。日前時報周刊CTWANT目擊陳昇在台北街頭騎腳踏車，看起來相當有活力。

遇到熟悉的店家，陳昇親切比讚。（圖／本刊攝影組）

6月9日上午11點半，陳昇悠哉悠哉地騎著Ubike出現在台北市大安區國父紀念館附近的巷子，短褲、拖鞋、無袖背心，頭戴棒球帽，揹著輕便的運動背包，一如過往的造型，讓人一眼認出是他。將車歸還到站點後，陳昇伸手對著一旁商家的人比了個讚的手勢，似乎與對方認識，接著率性的走到附近的大樓。

雖然日前演出時跌倒摔落舞台，但陳昇看來已無大礙。（圖／本刊攝影組）

戰勝口腔癌的陳昇演出邀約不斷，日前他受邀至澎湖演出，為了與觀眾互動，在踩音箱時不小心摔倒，幸好台下一名歌迷出手相救，減緩墜落的力道，他也立刻站起來繼續完成表演，據了解他的大腿、腰部都拉傷，不過從他能騎腳踏車看來，應該已經沒有大礙。

戰勝口腔癌後的陳昇演出邀約不斷。（圖／宜辰整合行銷提供）

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