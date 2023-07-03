高苑科大與春雨集團3日策略聯盟，高雄市長陳其邁（中）到場見證。（林瑞益攝）

高苑科大與春雨集團策略聯盟，今（3）日雙方簽署策略聯盟合約，高雄市長陳其邁到場見證。他感謝春雨集團的「春風化雨」，投資教育，培育人才。春雨集團捐贈300萬元給高苑科大辦學。

陳其邁致詞表示，高苑科大是一所重要大學，培養各級產業的人才。春雨挹注高苑科大，這是一場及時雨，讓私立大學有更多活力與資源。他還提到，唸私立大學對勞工家庭而言是個沉重的負擔，他有一個助理光學貸就揹了80萬元，畢業即負債。

陳其邁感謝高苑科大與春雨合作，透過產學合作，減輕學子的負擔，在企業轉型扮演重要的角色，並減輕年輕人的負擔。

春雨工廠董事長陳其泰說，企業不只要重視財報，也要重視福報，就是要回饋社會，照顧弱勢，給年輕人一個機會，讓年輕人加入企業，形成一個善的循環，這也是企業的真心。

高苑科大董事長林輝政感謝台鋼集團的幫助，高苑科大目前正以超速度來恢復活力，並要以兩個月來達成去年一整年落後的辦學進度。今年台鋼集團各公司的獎助學金可能高達2000萬元。