黃鐙輝今（27日）出席圖坦卡門：出土百年紀念特展開展記者會。稍早得知大牙（周宜霈）在臉書指控前老闆陳建州性騷擾一事相當震驚，「我超震撼！大牙給我的感覺是陽光正面，不知道發生這麼多事」。

與NONO同為許效舜徒弟的他，表示近期沒有跟對方聯繫，「不是當事者，也沒有資格去評論，不敢問也沒跟舜哥討論 」。

他說，每個人都會犯錯，犯了錯就應該在第一時間道歉，之後才有機會得到被害者的諒解。他也以自身為例，自揭黑歷史，坦言小時候曾欺負同學，這些年一直反省自己，「國小有開同學玩笑，對方哭了，我還覺得很好玩，長大後有傳訊道歉，但還是想要跟本人當面道歉」。

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