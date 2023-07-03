女星「大牙」周宜霈日前指控11年前遭陳建州（黑人）性騷擾，今（3）日在臉書發文分享，收到一名自稱廣告行銷的網友聽到風聲，提醒大牙後續會有網軍攻擊，不到2小時就被眼尖網友抓包，真有一票網軍現身，在貼文下方重複洗留言干擾。

大牙今（3）日在臉書PO出私訊截圖，一名自稱做廣告行銷的熱心網友傳訊表示，「聽說對方在找公關公司跟網路口碑公司，妳可能要小心後面有網軍攻擊妳，希望妳能順利度過這一切，加油」。大牙也直言對於會有網軍攻擊「不意外」，強調自己敢出面陳述事實經歷，必定會堅持勇敢面對一切。

大牙再度勇敢發聲，獲得許多網友支持，不過貼文才1小時，就有眼尖網友發現留言中出現網軍攻擊，用假帳號重複留下「又再炒熱度了嗎？無聊！」、「不要亂汙衊我黑哥！請拿出實證」等語洗版干擾。

大牙貼文才過1小時，就有網友發現網軍留言洗版。（圖／翻攝大牙臉書）

曾遭性騷的女星黃云歆也留言聲援大牙，「網軍真的馬上就開始了！雖然滿拙劣的，但是不知道之後會怎樣進化，這種網軍在大家眼中，也許是不痛癢的攻擊，但對於站出來當箭靶的受害者來說，無疑是精神上的凌遲，是二度、三度傷害。」

許多人也向大牙送暖，「攻擊妳的可能是殭屍帳號；支持妳的是真真實實的我們」、「這是一場持久戰，雖然我們無法跟妳並肩作戰，但希望我們的支持能給妳更多的力量去對抗」、「網友的聲量有溫度，網友的眼睛更是雪亮的，不會輸給網軍的」、「我們會當妳背後的力量」。

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