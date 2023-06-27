「＃MeToo」持續延燒！38歲的女星周宜霈（大牙）當年參加陳建州（黑人）主持的《我愛黑澀會》出道，曾是「黑Girl」第一代成員及隊長，當過Channel V娛樂台的VJ以及《我愛黑澀會》助教，大牙27日具名揭發2012年曾遭當時經紀公司傳奇星老闆之一的陳建州性騷擾，在兩人一起前往香港錄製now寬頻電視《18 22》節目時，陳建州深夜直闖她飯店房間，企圖要跟她「鬆一下」！

大牙回憶，當晚陳建州千方百計逼問她房號，已有警覺的她一進到飯店房間就聯絡同行的化妝師和閨蜜，告訴她們自己要先洗澡，大概20分鐘就可以過來了，然後開始準備梳洗就聽到門鈴聲，只穿著浴袍的她傻住了，「在貓眼另一頭的是老闆陳先生！我隔著門大喊，你幹嘛啦？！對方要她「妳先開門，快點！」她很明確告訴他「我很累，已經要去洗澡了，快回房間休息吧！」對方不死心：「妳先開門，我跟妳說兩句話就好。」她想可能真的有什麼事吧，既然只是說兩句話，就開個小縫聽他要說什麼，畢竟他是老闆，「千不該萬不該，就是開了那扇門！他非常迅速地把剛開一個小縫的門推開，轉身進來把門關上，然後就一屁股坐在我的床上！」為了跟他保持距離，她坐在桌子旁的電腦椅上，不時的拉緊浴袍，「然後他就開始了『鬆一下』的續集玩笑話……」還伸手拉了她的椅子往他的方向去，她直覺性的馬上彈開。

她說當時看著在床頭櫃充電的手機，真的很想打電話給任何人求救！但是身上只有一件浴袍，「我害怕可能會被扯開，可能會做實了他一直開的爛玩笑，不敢過去拿手機。而且無論如何，明天都得跟他一起錄影一整天，然後搭同一班車、同一班飛機離開。我告訴自己，現在不能跟他翻臉。黑澀會時期曾被他冷凍過，知道他有的是方法能讓我馬上沒有工作，我要想辦法全身而退。只能蓋樓梯，讓他從自己起頭的玩笑話高塔下來。」她努力堆起笑臉告訴他「化妝師跟閨蜜說要來找我，你在我房間被看到不好，快回去」，但他屁股就像是黏在床上一樣不會動。最後無計可施的她決定去打開房間門，心想就算他不離開，至少也能保證她的安全。

「沒有想到我的移動給了他機會。他一把從背後環抱，我第一時間護住胸部，死命掙扎但就是抵不過他人高馬大的力氣！」對方問她「怎麼樣？壯吧！」她冷冷的告訴他「我喜歡瘦皮猴，不喜歡壯的，你不要這樣！」對方又回「妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！」結果一切都來不及反應，「我就從掙扎到隨著他倒到我的床上！終於找到機會一把推開他，拉好就快散開的浴袍，告訴他胡鬧完了快回去自己房間，我真的很累了。」結果對方竟然回：「好！那我們快一點！」

「真的沒有想到他會這樣回……我很認真的告訴他，我是把你當哥哥，所以你開開玩笑我並沒有放在心上，你已經結婚了，你的婚禮我也有去參加，你這樣真的不對，也很奇怪！」對方竟回：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓她驚呼：「真的不敢相信我聽到了什麼！那個愛妻形象的他，在螢幕上塑造神仙眷侶的模樣，我見證了他們至死不渝的愛情，他竟然講出這種話！我真的很想吐…而且范范姐不愛這種事，到底跟我有什麼關係，為什麼要告訴我？！你再怎麼有需求，也不應該認為自己可以對其他女人這樣！」

她為了自己安危，還是必須找個不激怒他的理由回絕，便以「同公司」為由告訴他「你再怎麼有需求也不應該對我，我是你公司的藝人」，他竟然回答：「可是你很正啊！」她被他各種讓人瞠目結舌的回應，堵得越來越不知所措，「謝天謝地，這時門外突然有聲響，但並不是來找我的朋友，只是有人經過的聲音。我藉機說，他們搞不好馬上就到了！快點回去休息了，我拜託你…」對方又說「好啦！既然妳很累那就算了，那你親我嘴巴一下我就走！」她再次認真的告訴他「我是真的把你當哥哥看待，你不就有一個親妹妹？你會叫你妹親你的嘴嗎？」黑人又回「是沒有過，不過下次可以試試！」驚悚的對話，不管她怎麼想轉向，他就是有辦法轉回他想要的方向。

「最終，在持續拖延時間、並且不斷的告訴他朋友可能就快要來了之下，他才覺得沒意思，願意放棄了。為了跟他保持距離，我目送他離開，然後再衝上前鎖門。驚嚇還沒完我房門電鈴又響！還是他！這回我真的不敢開門了，隔著門我問他要幹嘛？『妳擠一點卸妝油給我，不然我怕在電梯口碰到其他人！』這人居然連這種脫罪的細節都規劃好了，打算在我房門口演一段『我進大牙房間只是為了借卸妝油』給任何可能被撞見的人看。」

「細思極恐，我突然完全明白，面對這種城府極深的性騷擾甚至性侵犯，為什麼這麼多女生不敢說了。他形象包裝的手法，高深到我忍不住懷疑，他到底有多少事情是真的？」後來化妝師朋友和閨蜜，後來終於來了，她第一時間告訴他們兩個我剛剛發生的狀況，無助的問他們該怎麼處理，話都還沒講完，房間電話響了，接起來，又是陳先生來電，「牙妹妳睡啦？沒有啦，我想說如果妳睡不著的話可以上來我房間，我房間比較大，還可以看dvd！」旁邊的閨蜜耳朵貼著她的話筒，也聽傻了眼，本來還不太敢相信的他們，都聽到了陳先生的邀約，離去前他們便再三叮嚀她要鎖門，門鍊也要拉上！「隔天，按照行程工作，工作完飛回台北，陳先生表現得像昨晚的事不曾發生過一樣。」

大牙說，這件事，她想說出來很久了，但始終沒有勇氣，後來也陸續聽到其他被陳先生用類似招式拐騙的案例，她們不願意公開，甚至根本不想回憶，不想自己的名字跟這個人掛在一起，「他用著他愛家護妻的形象，時不時打著公益與運動的善良模樣示人，經營著他的公眾事業。那誰會相信我？是不是默默讓這件事情過去就好？」

幾年前，她和朋友聚餐，發現他帶著太太也在同一家餐廳吃飯，「當下我非常想躲起來，甚至希望自己能擁有隱形的能力，沒想到還是被看到了，「他大大方方的帶著太太過來和我打招呼。渾身不自在到反胃想吐，但還是如同當年一樣，硬擠出笑容。

發現，我不只是厭惡他，同時非常非常懼怕他。」

大牙說，謝謝這波Me too願意站出來的人們給她勇氣，「我佩服妳(你)們的不畏懼，讓大家認真看待性騷擾，我才不至摔死。曾被他下令冷凍失去工作過，真的會怕。此時若不說出來，11年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢。」她希望女性在職場上要懂得保護自己，無論是老闆主管或是同儕，不適當的玩笑要懂得適可而止，面對不要臉但手上握有權威的人，要有勇氣反抗，「而不是跟我一樣為了那一口飯，忍氣吞聲，一忍就是十幾年。」

她覺得如果當時可以勇敢一點公佈他的惡行，或許就不用揹著忘恩負義的臭名離開經紀公司，也不用每當聽見或看見他的名字時就背脊發涼， 希望今天過後，想起這個人只剩厭惡，而不再恐懼。

大牙透過經紀人表示，「謝謝各界大家的關心，想說的話都在文字裡了，為自己勇敢一次是希望陽光能照進心中黑暗的角落，也希望能把我的勇敢分享給其他可能有受過傷害的人，並且繼續善良、正能量的面對每一天。」大牙與小她7歲的老公、羽球教練阿廖師結婚3年，從交往時他就知道這件事，對於老婆曾經遭遇到前老闆性騷，他的態度明確：「很心疼老婆，也支持老婆」。

至於有無要提告？大牙表示「我認為每個人都應該為自己的過錯負責，我為我當年的懦弱在今天勇敢站出來發聲，至於當年的當事人要怎麼負責，不是我的責任。」

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