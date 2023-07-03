高雄醫學大學心理系、香港籍芮姓研究生不滿考試時、遭蘇姓男教授制止不可使用手機，懷疑遭不公平對待，向蘇男索取期末考卷掃描電子檔遭拒，怒向校方申訴。申訴結果尚未出爐，芮男竟以電子郵件向校內多位教職員及相關單位怒罵蘇男「Shame on you、Poor English」捱告公然侮辱。高雄地院認為，芮男言詞「粗鄙低俗」，僅會影響自身格調，尚未達到對蘇男人格及名譽貶損的程度，判芮男無罪，可上訴。

芮男選修蘇男開設的「心理衡鑑專題研究」、「諮商與心理治療實務專題研究」兩門課程，期末考時，芮男想要使用手機查字典遭蘇男制止，蘇男強調「只能用紙本字典查」，芮男認為遭歧視，心生不滿且懷恨在心。

學期結束前芮男提早離校，向蘇男詢問能不能提供評分完的期末考卷供參遭拒。蘇男告訴芮男，要看成績可以，必須親自到校，不提供電子複本，此舉激怒芮男。

芮男2019年6月不滿向校方申訴，但等不到申訴結果出爐，該年7月10日至26日，狂發電子郵件給蘇男、國立中山大學、台北經濟文化辦事處等單位，威脅蘇男若不提供考卷，將再向上投訴並訴諸媒體，要求校方處份、解僱蘇男。

芮男在郵件中大酸蘇男「我怕你的英文太爛看不懂」、「PoorEnglish 」、「shame on you」。蘇男收到信後，怒告芮男妨害名譽、強制罪，另提民事求償50萬元，並要求芮男登報道歉。民事部分，判芮男賠償7萬元確定。

開庭時芮男否認犯行，強調「SHAME ON YOU」在香港很常使用，不是侮辱的詞。「英文程度低」指的是考卷內容，不是針對蘇男的人身攻擊。且那些電子郵件都不是他寄的，帳號也不是他的，有人假裝他的名義寄信，蘇男也有沒有證據可以證明是他寄的。

但法官審酌電子郵件內容，認為內文主軸均係要蘇男提供試卷、進行成績複查，與芮男偵查中的供述情節相符，且電子郵件都是使用中、英文撰寫，其用詞、語法、訴求等情形也大致相同。很難想像另有他人與蘇男有何淵源或過節，會如此無意義地，以芮男的名義寄發該等電子郵件，提出那些攸關芮男的訴求。

不過法官認為，芮男的用詞「粗鄙低俗」，最多只用影響外界對他個人的格調印象，還不到貶損蘇男人格及名譽的程度，最後判芮男無罪，全案可上訴。