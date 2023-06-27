大牙控前老闆陳建州「強壓在床上鬆一下」 是否提告回應了

台灣演藝圈「#MeToo」持續蔓延，從《我愛黑澀會》出道的女星大牙（周宜霈），今（27日）在臉書發文，指控2012年與「當時的老闆陳先生（陳建州）」到香港出差錄製節目，對方在深夜強行進入她房間，暗示他要「鬆一下」，並不顧大牙的反抗，強行從背後環抱、將她壓倒在床上等荒唐行徑。大牙更在文中提到在《黑澀會》期間就曾被陳建州冷凍，「我曾被他下令冷凍失去工作過」。

大牙在發文後表示，「謝謝各界大家的關心，想說的話都在文字裡了，為自己勇敢一次是希望陽光能照進心中黑暗的角落，也希望能把我的勇敢分享給其他可能有受過傷害的人，並且繼續善良、正能量的面對每一天。」

是否會對陳建州提告？她說，每個人都應該為自己的過錯負責，「我為我當年的懦弱在今天勇敢站出來發聲，至於當年的當事人要怎麼負責，不是我的責任。」

諷刺的是，陳建州、范瑋琪在2011年結束愛情長跑，舉辦婚禮、成為夫妻，大牙與其他黑澀會妹妹都是座上嘉賓。不料隔年就被陳建洲性騷擾。大牙在文中提到，陳建州當晚向她抱怨「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」大牙不敢置信自己聽到一字一句，「那個愛妻形象的他，在螢幕上塑造神仙眷侶的模樣，我見證了他們至死不渝的愛情，他竟然講出這種話！我真的很想吐⋯⋯而且范范姐不愛這種事，到底跟我有什麼關係，為什麼要告訴我？！」她更是氣憤的說，「你（陳建州）再怎麼有需求，也不應該認為自己可以對其他女人這樣！」

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