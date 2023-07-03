「#MeToo」事件延燒！演藝圈不少原本形象端正的男星，包括許傑輝、宥勝、黃子佼、NONO、炎亞綸及陳建州等人，不過近日接連遭人爆料、人設大翻車，演藝事業備受考驗。「街頭大聲公」(3)日前往西門町，針對「Me Too風暴哪位男星行徑最噁」做街頭民調，民眾狂點「這2位男星」。

「#MeToo」風暴最噁男星?街訪民眾狂點「這2位」：人設崩盤

「街頭大聲公」系列單元進行街訪，共訪問31名民眾，其中藝人NONO獲得16票奪冠，排名第二黃子佼獲得9票，第三名的黑人陳建州獲得5票；炎亞綸僅獲得1票，許傑輝和宥勝則是0票。

女大生認為，「NONO自認下體大，別人不一定愛看，真的很噁！」(王紹羽拍攝)

女大生認為，「NONO真的是很值得當第一名，他自認為下體很大，就會去弄女生，下體大規大，別人也不一定要看啊！」另一名女高中生則說，「NONO把女生拖去廁所蠻噁心。」不過她也崩潰提到，「黃子佼看起來就很噁，拍女學生的裸照，哪有人那麼噁心，跟我們同年紀女生，被黃拍裸照，她的未來不就沒有了」。

女高中生認為，「黃子佼拍女學生裸照，她的未來人生就沒了」。(王紹羽拍攝)

另有民眾提到，「可以風流，不要下流！NONO硬來不好，要尊重人家。」而年輕女生談及「陳建州把女生叫去自己家裡這樣很不行，我覺得最不行的是到現在都不承認」。

民眾強調「可以風流，不要下流！NONO硬來不好」。（游定剛拍攝）