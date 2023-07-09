45歲男星溫昇豪從模特兒入行，開始接演廣告後對表演產生興趣，進入影視圈後在《敗犬女王》中飾演溫柔深情的學長「宋允浩」打開知名度，在犀利人妻中演劈腿人夫一炮而紅，演技精湛擄獲許多觀眾的好感；近日他在社群平台曬出一張照片，並喊話要參選，引起網友們的討論。

溫昇豪今（9）日在社群平台曬出一張穿西裝的照片，他看起來神情誠懇，帥氣模樣令人心生好感，他寫下：「看了這照片，我決定參選」，貼文曝光後，演員陳熙鋒留言「我一定投你一票」，鍾欣凌回「我幫你助選」，亮哲直呼「凍蒜（當選）！」不少粉絲也回應「選什麼都會上啊」、「我可以投你一票」、「人帥！ 怎麼選都可」、「唯一支持溫昇豪！」、「直接宣布當選」、「人選之人第二季這樣嗎」、「沒有一個在選的長這樣」、「直接選總統，我會投你一票」、「2028絕對唯一支持」、「看臉直接投票」。

溫昇豪過去坦言自己沒有明星夢，拍廣告、走秀只是為了賺零用錢，大學畢業後他曾到電視台當記者主跑財經政治線，後來主持旅遊節目因此被發掘，也算曾與政治圈有過接觸；近年他參演作品口碑皆取得不錯成績，有《我們與惡的距離》、《火神的眼淚》、《茶金》等等，穩坐戲劇一哥的寶座，也打算跨界歌壇推出個人單曲，演藝事業蒸蒸日上。