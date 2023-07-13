秦慧珠嘆侯友宜人設僅「這點」！ 發文盼母雞要爭氣：加油吧

2024總統大選，國民黨參選人侯友宜民調處於落後，令不少支持者憂心。國民黨北市議員秦慧珠感嘆道，台灣已直選過7次總統，國民黨只贏了3次，這次侯友宜披掛上陣卻因民調低迷，讓大家又吵著更換候選人，但能換誰呢？秦慧珠強調，「此時已不是時機」，且換了恐比不換更糟。

秦慧珠昨（13）日在臉書提到，從1996年台灣舉行第一次總統直接民選以來，國民黨只有李登輝、馬英九兩位打贏選戰，其他推出的人選都不強甚至很弱，一次次打輸選戰，每況愈下，讓支持者著急甚至感到生氣、痛心。

為什麼馬英九之後的國民黨的總統候選人一年不如一年？秦慧珠認為，有人怪馬英九沒培養接班人才、有人怪國民黨不團結、有人怪推錯人選，可以怪的地方很多，但結果只有輸一個字。如今侯友宜將代表國民黨參選2024總統大選，卻因民調低迷讓大家又開始怪東怪西，又吵著更換人選，但秦質疑，有誰能更換呢？並認為「此時已不是時機」，一動不如一靜，且換了比不換更糟！

秦慧珠也強調，母雞侯友宜本身也要爭氣，因選舉本來就是選菁英、選人才、選英雄、選偶像，「人設」很重要，侯友宜要讓自己成為選民心目中的菁英、人才、英雄、偶像，才能吸票，如果不是，至少要「有些特質是」。

秦慧珠分析道，侯友宜的人設中，「英雄」有一些，其他不算多，因此一定要再加強定位，好好包裝，至少「偶像」感多一點，讓人喜歡讓人愛多一些，這樣至少會增加一點婦女票、年輕人票。除「人設」外，還有政績、政策、選戰策略、努力、氣勢等，總統選舉不簡單，秦慧珠也隔空喊話要侯友宜「加油吧！」