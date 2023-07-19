國民黨總統參選人、新北市長侯友宜16日到凱道參加「716公平正義救台灣」集會，未料上台致詞時卻發生民眾狂噓、比倒讚的景象。對此，媒體人張禹宣認為，這不盡然是大扣分，且侯友宜並非要讓大家直接喜歡，而是讓大家看見他，讓原本接觸不到的同溫層看見他，否則也沒機會能一次接觸道那麼龐大的年輕族群、中間族群，他直言「這絕對是好事」。

針對侯友宜在716凱道集會致詞遭噓一事，張禹宣昨（18）日在政論節目《新聞大白話》中表示，他不認為這是大扣分，並認為當天民眾各擁其主，雖然台下有民眾噓侯友宜，但也有人喊選總統。張禹宣認為，很多事並不是要一蹴可幾、直接去就要讓大家都喜歡上侯，去參加活動是要讓大家能看見侯、讓原本接觸不到的人看見侯，否則侯友宜沒什麼機會能一次接觸到如此龐大的年輕族群和中間族群。張禹宣強調，這對侯友宜來說絕對是好事。

張禹宣也提到「擠膿包」爭議並舉例說明，他認為長青春痘不一定要擠掉，且反而會留疤痕，他認為有另外一種方式是貼人工皮使其吸收，以最無痛方式整合。張禹宣強調，目前最重要的還是未來國民黨路線跟策略，且最終目標還是要民眾黨的票、要中間選民的票，不要在這時候搞分裂。

張禹宣認為，侯友宜近期開始辦造勢活動，團隊也開始重整，讓藍營支持者看到侯友宜有在動、場子有在跑，至少能安心點。