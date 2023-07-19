國民黨總統參選人侯友宜規劃9月上旬訪美，國民黨立委江啟臣近期已經去美國提前替侯採點。侯友宜今天被問到江啟臣是否陪同訪美，侯友宜表示，江啟臣對美國的涉外事務相當的嫻熟，台美關係友誼長存是我們堅定的信念，他也謝謝江這一段時間很辛苦，我們會跟美國長期堅定的友誼，會持續不斷的走下去。至於有關訪美的相關規劃，到時會給大家做一個完整的報告。

媒體民調顯示有近6成是不支持國民黨換將，且還有近4成認為鴻海創辦人郭台銘應該要退選。侯友宜對此表示，外面的聲音他都有聽到，最重要大家就是期待我們大家都能夠團結在一起，一定要用行動來展現，支持者也很希望我們大家真的能夠行動一致，來守護我們中華民國。

媒體也問到前高雄市長韓國瑜好像不會出席全代會，侯友宜會不會再親自邀請韓國瑜就是另外的同台？另外是全代會的時程縮短，是不是避免節外生枝？侯友宜說，兄弟齊心，其利斷金，他跟韓國瑜會同心面對，都是為中華民國一起打拚努力。那至於全代會的整個規劃，都會尊重黨的安排。

至於民眾黨總統參選人柯文哲說藍白合可能水到渠成，朱也說這也要一起努力，未來有可能這個總統藍白只推一組人嗎？侯友宜說，柯文哲的聲音他聽到了，「我會為國為民，堅定自己的步伐，下架無能沒有作為又貪腐的民進黨政府，這才是我們最重要的目標。」