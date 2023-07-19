國民黨本月23日將舉行全代會，正式提名新北市長侯友宜為總統參選人，但近日有消息傳出，稱當天的議程會縮短，且高雄市前市長韓國瑜可能不會出席。對此，侯友宜今（19）日稍早做出回應。

針對韓國瑜恐缺席全代會，侯友宜說，他跟韓是「兄弟同心、其利斷金」，兩人會同心面對、一起為中華民國打拚努力。

另外，由於換侯聲浪不斷，有傳全代會議程縮短，是為避免節外生枝，侯友宜強調，對於全代會的規劃，他尊重黨的安排，會扛起2024總統選舉的重責大任、義無反顧往前走。