大陸女星趙露思過早期的作品舉凡《傳聞中的陳芊芊》、《天雷一部之春花秋月》等大多飾演淘氣女主的角色，又有「甜寵系女神」的別稱。近日，他的新作品《偷偷藏不住》開播後，在網上引發討論，更榮登台灣Netflix排行榜第一名的位置。豈料，該劇情節遭疑是「愛情糖衣包裝性犯罪」，引發批評聲浪，更有網友發現執導該劇的台灣導演李青蓉疑似將微博全數清空。

趙露思的新劇《偷偷藏不住》於6月開播，該劇改編自作家竹已的同名小說，其劇情講述女主角桑稚（趙露思 飾）與哥哥的好友段嘉許（陳哲遠 飾）之間的愛情故事。雖然在劇中已將兩人的年歲差從7歲改成5歲，但由於劇組找來年僅10歲的童星張熙唯飾演桑稚的國中時期，且在劇情推進的過程中，還隱約可發現女方對於段嘉許已有了好感，而成年的男主角也對小5歲的未成年女生互動曖昧，遭到網友抨擊其用「愛情糖衣包裝性犯罪」，更稱此舉像是在「誘導犯罪」，在網路上掀起熱議。

對此，《偷偷藏不住》的劇組日前受訪時也回應相關爭議，導演李青蓉指出：「小時候的桑稚只是單純覺得段嘉許帥，只希望他能夠代替桑延成為自己的哥哥，還未有男女之間的情愫產生。」且在原著中桑稚本身的體型也較為嬌小，才會選定童年演員由10的童星飾演，反駁網路上的諸多爭議。然而，有眼尖的網友發現李青蓉將微博設置程「僅半年可見」，且過去在微博分享的拍攝心得也全數消失。不過在IG中仍可見到她發文推薦該作品。

事實上，當初《偷偷藏不住》掀起討論時，除了有抨擊聲外，也有不少網友幫忙緩頰，指出：「翻拍已在年齡上做了改動，且戲劇內容也過審了」、「我們需要檢討的不是孩子追逐美好的天性，而是會誘導犯罪的人」、「現代人的思想都很成熟，知道該做什麼，不該做什麼。」

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