繼2個月前信義區崇德街因工地施工不慎出現路面坍塌的「天坑」後，9日凌晨位在大同區的南京西路一帶，路中央也出現天坑。台北市議員陳怡君指出，8日深夜大同區南京西路、貴德街口一帶出現天坑，由於外包商無法立即處理，最終只好由北市府進駐，並派員開挖、補管線和回填道路，截至目前為止坑洞已透過灌漿的方式補齊，目前正重新鋪設道路當中。

陳怡君表示，台北市大同區於南京西路貴德街，晚間約11時40分左右路面出現天坑，且越擴及越大，一度讓在場的民眾以及附近里長相當擔心。陳怡君說，根據施工人員表示，因天氣太熱導致剛鋪完的路面崩塌，不過這樣的說法也讓當地里長不能接受，「若照這樣的邏輯，全台灣天氣最近都高溫，難不成所有在鋪馬路的縣市都會有這離譜至極的現象？」

而在9日凌晨2時，市府指派的怪手也抵達現場，先將天坑內部挖掉釐清是否因漏水造成地層下陷。陳怡君說，初步已見地下電管下方掏空，至於掏空的原因，尚待釐清。目前先繼續灌水泥、穩定地基，避免繼續坍塌。

昨（8）日晚上11點至（9）日早上8點，現場公部門及廠商超過30人至今仍繼續搶修，目前已經完成灌漿作業，正在進行路面瀝青的鋪設。陳怡君強調，搶修之虞也應注意品質安全，勿讓災害擴大，後續要求市府釐清原因，以利完全修復。