根據高盛統計，自2000年以來，全球各市場中，五年滾動期間內出現漲幅超過10倍以上的個股比例，稱之為「Multibaggers」，而印度以54%領先其他市場，且從基本面觀察，多數的漲倍股在營運上均超越市場水準。

瀚亞印度基金林庭樟表示，過去20年，印度每年平均GDP成長率達10%，僅次於中國，甚至累積市值超過12倍，長期來看，整體印度指數的年化報酬率來到12%至16%，遠遠勝過MSCI新興市場指數，甚至優於其他已開發國家市場，如：美國、歐洲股市。

印度經濟起飛動能強勁，促使股市上漲動能強勁，催生出多檔的「漲倍股」，比例遙幅領先其他市場。根據高盛統計，超過60%印度漲倍股(Multibaggers) 獲利能力相當強，擁有營收年增20%、獲利年增30%的實力，且約80%的漲倍股是可看到利潤率的擴張，換言之，印度多數漲倍股都有基本面支撐。

若進一步觀察，印度股市中，內生性循環性種類的個股出現最多漲倍股，佔所有種類35%，而綜觀各產業，水泥、化工、資本投資及耐久財出現最多。林庭樟表示，印度受惠於龐大的內生性經濟，滋養許多長期茁壯的產業，而這些漲倍股也驗證當地基礎建設正在積極擴增、內需動能依舊強勁等。

林庭樟說，隨全球籠罩在經濟衰退風險的陰霾中，印度在內外需求雙引擎運轉下，是全球少數沒有衰退疑慮的國家，2023年的GDP成長預估有望維持6%以上的動能，整體而言，從各方面來看，印度股市仍處相對低檔的位置，建議投資人持續增加印度股市布局，迎接未來高成長商機。