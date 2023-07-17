歐元目前報價1.1223美元，略低於上周創下的16個月新高。上周歐元兌美元大漲2.4%。

日圓上周也大漲2.4%，目前持穩於138.56兌一美元。

美元指數周線跌2.2%，創下去年11月以來最大單周跌幅，目前持穩於99.936。

周一發布的中國經濟增長數據只比市場最差的預測好一點，但這並沒有引發太大的反應，因為這早在意料之中，以及市場正等著看中國政府是否加大提振力道。

市場普遍預期聯準會和歐洲央行下周都將升息，不同的是，聯準會可能就此打住，然後在明年降息，而歐洲央行今年卻可能進一步升息。

券商Pepperstone研究部門主管Chris Weston表示，外匯市場正面臨聯準會政策在2024年回歸正常化的風險。接下來問題是「美元是否已經超賣」，我們在本周初面臨均值回歸（mean reversion）的風險。

荷蘭合作銀行（Rabobank）外匯策略部門主管Jane Foley表示，隨著市場為聯準會可能變得不那麼鷹派而重新布局，美元可能持續處於劣勢。但她也表示，美元在下半年的前景變得不那麼清楚，歐洲央行等其他主要央行的政策利率也可能到頂，那麼利率局勢可能轉而對美元有利。