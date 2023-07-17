美國聯準會加速升息、俄烏戰爭等利空事件，攪亂市場一池春水，造成過去一年多來，全球金融市場大起大落。以美股標普500指數為例，2022年最大跌幅達32%，雖然今年來累計已上漲19%，但去年至今累計仍下跌7%，更別提受到本波連續升息衝擊的債券市場，不少投資人手上部位元氣尚未回復。

不過，採取「定期定額」方式長期儲備個人退休金的「好享退」、「好好退休」專案基金，雖然每人開始投資時間與累計期間長短不同，但整體來說，不論績效或波動度仍維持一定水準。

以「好好退休」為例，專案內5大類型專案基金依定期定額方式計算到今年6月底，台股類型基金近1年的平均報酬達20.18%、成立來平均5.12%；目標日期型基金近1年平均報酬6.09%、成立來平均11.54%；積極型近1年平均10.68%、成立來平均7.04%；穩健型近1年平均7.3%、成立來平均5.2%；保守型近1年平均2.25%、成立來平均1.33%。

基富通總經理王浩宇表示，在當前大環境充滿變數下，市場風格轉換非常快速，而對於退休準備動輒10年、20年來說，除了追求報酬率之外，更重要的是風險掌控。因此，退休專案基金都是由專家根據6大指標篩選出來，並按照資產波動程度區分為不同風險類型的基金，讓每個人都能依自身的風險承受度選擇相對應的基金。

此外，專案基金採取「定期定額」方式，除了讓小資族、上班族都能享有低門檻的投資理財服務外，也培養投資人長期紀律理財的習慣，在行情波動較大時，能降低恐慌、避免貿然停扣出場，克服追高殺低的人性弱點，並且在行情低迷時，同樣的扣款金額可以買到更多基金單位數，待市場反彈，進一步拉高勝出的機會。