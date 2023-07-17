俗稱「颱風窩」的季風槽出現了，氣象專家賈新興表示，目前菲律賓附近是季風槽，是颱風比較會發展的地方，預估目前位於菲律賓東方外海的熱帶系統，在周五增強成第5號颱風「杜蘇芮」，路徑與「泰利」颱風相似，都是通過菲律賓北部到巴士海峽一帶，再往南海前進；周六深夜至下周二台灣天氣受颱風外圍環流影響，花東、恆春半島有大雨。
賈新興今天在臉書、YouTube指出，根據歐洲及美國系集模式模擬，菲律賓東方外海的熱帶系統，在周五（21日）生成為第5號颱風「杜蘇芮」的機率有6、7成，路徑跟泰利颱風差不多，先通過菲律賓北部至巴士海峽一帶，再進入南海，台灣周六深夜至下周二（22至25日）受颱風外圍環流影響，東部和屏東有陣雨，花東及恆春半島有局部較大雨勢。
賈新興表示，菲律賓附近到7月31日都是季風槽，比較會有颱風發展，在「杜蘇芮」颱風之後，南邊仍有熱帶系統發展的機會，路徑都很相同，是經過菲律賓北部跑到南海，之後再到海南島或港澳附近。
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