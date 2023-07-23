中颱杜蘇芮路徑南修，仍有機會登陸台灣，堪稱近4年來最有威脅性的颱風。就有網友分享日本氣象廳颱風預測，認為杜蘇芮將從巴士海峽順著西部沿海北上，這條路線雖然颱風中心點不會登陸，卻讓眾人大感憂心，強風暴雨恐重創台灣西南部。

「四年來第一個颱風如此刺激？」一名網友在PTT八卦板分享日本氣象廳圖表，預估中颱杜蘇芮將從巴士海峽，一路沿台灣西部沿海北上，颱風中心點不登陸，讓他驚呼「這樣護國神山完全沒破壞掉颱風，中南部還要吃完整沒破壞的颱風，超可怕的，天佑台灣」。

貼文一出引起鄉民熱議，「這樣最好，南部水庫一次灌到飽」、「這樣北部放得了假嗎？」、「這幾年完成的公共設施要壓力測試了」、「檢驗前瞻建設的颱風嗎」、「南部種一堆光電終於要接受颱風考驗了」、「請北部人跟北漂仔安心工作」。

不過也有網友感到憂心，「這路徑好可怕」、「這種颱風路徑以往都是破壞力超強」、「這樣西南部要淹大水了」、「曾文大補滿，怕是到時要洩洪水淹嘉南平原」、「這路徑不要說放假了，大概會出大事」、「真的這走法中南部會很搖滾喔」、「西部沿著台灣海峽北上這路線最殺，以前聽地理老師說沿路吸水氣」。

中央氣象局晚間預報，杜蘇芮在今（23）日晚間8時增強為中度颱風，暴風圈也擴大，路徑上稍往南修，但仍有機會登陸台灣，也不排除會再往南修正，從巴士海峽通過，須再觀察後續走向。