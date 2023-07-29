氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄中指出，最新(29日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第6號輕颱「卡努」大致往西北、經琉球附近海域，轉西北西、通過東海南部，撲向浙江；途經高海溫、弱垂直風切的海域，將輕易跨越「中度颱風」門檻；路徑不確定性的範圍，觸及台灣北部海面。

吳德榮也說，最新(28日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，系集平均路徑與左圖類似，部分系集成員進入北部海面。故「卡努」是否可以完全排除，其暴風圈侵入台灣北部100公里以內海域的機率？勿言之過早！應持續觀察。

吳德榮表示，最新(28日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至下週一(29至31日)天氣好轉，各地大致多雲時晴，高溫回升；水氣多、局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定、午後慎防局部大雷雨。東半部山區過去幾天已累積大量降雨，週末應避免入山活動。今日各地區平地氣溫：北部24至35度，中部23至35度，南部23至36度，東部22至36度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週二(1日)受「卡努」颱風外圍環流影響，迎風面西半部有局部短暫雨，北台灣降雨較明顯。下週三(2日)至期末(7日)「卡努」颱風引進潮溼、不穩定的西南氣流，各地轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，迎風面西南部易有劇烈天氣、並有累積大量降雨的機率，應持續注意最新模式的調整。