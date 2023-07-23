杜蘇芮颱風來勢洶洶，目前位於鵝鑾鼻東南方1200公里，氣象局預計明天颱風北轉，周一晚上至周二清晨發海警，周二白天發陸警，從台灣東南部登陸機率大，氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，強度至少是中颱上限或強烈颱風，且暴風圈很大，可能路徑一確定，暴風圈就摸到了，反應準備時間會很短。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天在臉書發文，氣象局最新預測路徑顯示，杜蘇芮颱風路徑稍稍往南修正，但直接侵襲台灣的機率還是最高，至於登陸點先看看就好，因為還要把颱風跟台灣地形互動納入考量，還會再東西南北微調。

台灣颱風論壇說，另一個重點是杜蘇芮抵達台灣附近時，強度至少是中颱上限或強烈颱風，環流很廣、暴風圈很大，可能路徑確定，暴風圈就摸到了，反應準備時間會很短，提醒因為侵襲台灣的機率仍然很高，建議大家今天先做一下初步準備，不要來了再說。

圖為未來降雨趨勢。(氣象局提供)

氣象局表示，杜蘇芮明天往西北方向北轉，北轉角度將決定影響台灣的程度，且杜蘇芮颱風接近台灣時強度將增強，暴風半徑從100公里擴大到300公里左右，達中颱上限甚至更強，預計往台灣東南部沿海一帶靠近的機率高，周一晚上至周二清晨（24至25日）可能發海警，周二白天發陸警。周三、周四（26至27日）是杜蘇芮最接近時刻，影響全台，各地有局部大雨或豪雨，其中東半部、中南部風雨最劇，預估周三、四兩天累積雨量紫爆，有150至200毫米以上，若路徑偏北，對東北部、北部影響也很大。