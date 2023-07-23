今年第5號颱風「杜蘇芮」今晚（23）升級成中颱，氣象局表示，最新預報擴大暴風圈、南修颱風路徑，不排除登陸台灣的可能。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，最新的預測路徑或是擦過西南沿海「破壞力會比直接登陸更強大」，由於颱風主體靠近台灣陸地後容易蛇行，進而改變各地風雨程度，未來兩天的路徑相當關鍵。

台灣颱風論壇在臉書粉專發文指出，杜蘇芮未來會持續增強達到中颱上限或強烈颱風，氣象局的最新預測稍微往西南偏移，「但是走這條或是擦過西南沿海，破壞力會比直接登陸更強大」，台灣颱風論壇說明，周一、周二（24日、25日）颱風是天氣變化的關鍵，尤其颱風主體靠近台灣陸地後容易蛇行，進而改變影響各地風雨程度，因此預測的路徑都會一直微調。

台灣颱風論壇提到，目前預測暴風圈會在周三（26日）上午率先碰到東部及屏東，接著再陸續涵蓋其他縣市，不過無論怎麼走，因為颱風風場廣大，東部、南部、大台北、桃園都會有明顯的風勢及雨勢，新竹至嘉義則看颱風路徑而定（可能位於背風區）。

對此，許多人紛紛回應，「這幾天看下來，路徑一直往南修」、「再偏南一點」、「這走勢應該是補水最多的路徑，周三早跟周四水量最多」、「台灣這次真的要面對直球對決了」、「感覺南橫又會重傷…」。