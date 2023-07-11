南京西路311號前10日出現長20公尺、寬15公尺且深度約2.5公尺的坑洞，民進黨台北市議員陳怡君要要求，涵蓋周邊臨環河北路面，即刻安排透地雷達掃描路面是否還有掏空現象。新工處回應，已排定擴大周邊道路進行透地雷達檢測，檢測範圍將包括南京西路、環河北路、西寧北路及貴德街，預計14、15日施作。

陳怡君表示，今日下午天坑施作進度待五大管線埋好後，就將進行鋪設AC，再使用透地雷達將進場測試是否有掏空情形。不只是事發的南京西路及貴陽街要測試是否有掏空現象，周邊涵蓋環河北路也需一併納入透地雷達偵測作業，讓民眾居住安全不再受到恐慌。

此外，她指出，有民眾懷疑南京西路、環河北路口的水溝，因連日工程可能導致溝壁破損現象，請結構技師等工程單位就鄰房的部分詳細檢查，務必保障公共安全。

新工處維護科長羅馨宜回覆，已排定擴大周邊道路進行透地雷達檢測，檢測範圍將包括南京西路、環河北路、西寧北路及貴德街，並預定於瀝青鋪面復舊完成後1至2天內即進場檢測，預計13日通車，14、15日做透地雷達檢測。至於南京西路、環河北路口的水溝，則由養護隊到現場了解狀況，視情形處理。