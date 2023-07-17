台北市建成綜合大樓為因應高齡、少子化之人口結構變化，完善大同區福利服務，耗時3年、耗資5.2億元，建構社區公共托育家園、老人活動據點、身心障礙者日間活動會所、少年安置機構等相關設施。台北市長蔣萬安表示，建成綜合大樓提供一站式服務，對北市有指標性意義，未來建物規劃將符合在地需求，朝綜合性大樓規劃。

蔣萬安指出，今日是歷史性的一刻，建成綜合大樓歷經3年、耗資5.2億元，並經跨局處努力，造福大同區居民。對北市具指標性意義。大樓內部有各種社福單位和據點，包括公共托育、老人社區關懷據點、區民活動中心、里辦公處、少年服務中心、育兒資源培育中心及為身障者提供的服務設施。

他說，不管是之前的廣慈、奇岩或興岩社宅，和建成綜合大樓都是多功能的綜合性大樓，結合許多社福資源，讓民眾有一站式的服務，避免舟車勞頓。市府在過程中聆聽地方的心聲和需求，希望將市政服務提升到更好的層級。

媒體追問，台北市未來是否會規劃一區一處綜合性大樓？蔣萬安回覆，未來會做整體的評估，希望以建成大樓的成功案例，作為示範性綜合大樓，推廣到各區，但也不一定是以行政區劃分，重點是如何符合在地本身的需求和市民的期待。