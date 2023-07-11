高雄市楠梓區右昌街與盛昌街口一處路面11日上午出現「湧泉」，民眾質疑台水公司處理速度緩慢。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市楠梓區右昌街與盛昌街口一處路面11日上午出現「湧泉」，儘管漏水並不嚴重，但民眾在上班時段得繞道而行，相當不便。台水公司七區處說，下午會派人到場挖管處理，已經先設立三角錐，提醒民眾注意。

這起漏水事故發生在上午7時許，由於正值上班時間，騎車的民眾得繞道而行，影響當地交通。水公司中午回覆，下午會派人到場開挖，查清楚是否水管破裂導致漏水。

當地民眾質疑台水公司處理緩慢，上午發生的事情下午才處理，且水情不容樂觀，如此浪費水資源令人相當不捨。台水公司說，會對此再檢討施工速度。