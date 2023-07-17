但是，除了處理器升級外，其他配備的升級幅度不大，主要目標放在明年推出的OLED螢幕並配備M3處理器的iPad Pro。因此今年的iPad Air 6仍沿襲過去的外觀設計，配備10.9英吋LCD螢幕。

先前iPad 10的升級幅度不大，售價卻有所提升，預估今年iPad Air 6的售價也會跟著上漲。

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