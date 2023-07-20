新北市板橋區今（20）日下午1時許驚傳，有工人裝修冷氣時，因施工疏忽，使冷氣掉落砸死等公車的22歲政大女大生。（新北勞檢處提供）

新北市板橋區新埔捷運站前今（20）日下午發生一起驚悚意外。一名22歲政大財政系黃姓女大生在等公車時，慘遭上方17樓正在裝設中的冷氣室外機砸中頭部，當場失去生命跡象，送醫搶救後傷重不治。海山警分局目前已將31歲李姓冷氣工人帶回偵訊，調查事發經過，將以過失致死罪嫌偵辦。事件曝光後引發全民關注，PTT上就有網友發文感嘆，猶如另類的「行人地獄」又升級了。

一名網友在論壇PTT以「行人地獄的難度484又升級了？」發文感嘆，台灣的行人除了要注意馬路的車流之外，還得注意天上的掉落物，走個路會不會太困難，「以後484（是不是）該搞等級制度，經驗值夠多等級夠高才能去某些地方？」。

文章曝光後引起不少網友共鳴，紛紛留言表示「確實！除了平面不同角度以外，還有高空墜物」、「之前就常發生磁磚剝落砸到人，只是這次竟然是整台冷氣」、「掉下來的不一定是冷氣，但也能砸死人」、「騎樓設計是先知吧」、「差點忘記坐捷運被砸死的也是今年」、「下次不會就是行人掉落天坑吧？」。

據了解，新埔捷運站2號出口旁大樓17樓住戶今（20）日找來工人安裝冷氣機，下午1時許李姓工人在安裝窗型冷氣時，過程中不慎將整台冷氣機從17樓掉落，不偏不倚砸中在民生路公車站等公車的22歲黃姓女大生，黃女頭部重創、雙腿骨折，現場已無生命跡象，而一旁的姊姊目睹驚悚過程，撥打119報案後，驚嚇哭喊同時立刻蹲地幫妹妹實施CPR，黃女經緊急送往亞東醫院急救，仍不幸宣告不治。