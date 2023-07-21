板橋區民生路某民宅昨發生冷氣機飛落砸死22歲女大生的不幸意外，新北市勞檢處隨即派員前往實施檢查。調查發現，施工單位在安裝過程中，疑似未保持冷氣機的牢穩，造成冷氣機飛落釀成不幸。勞檢處當場即勒令停工，今（21）日將對李姓安裝師傅及廠商進行行政調查，違法事實一經確認，最高可處30萬元罰鍰。

除勞檢處外，工務局也出動調查，根據管委會說法，社區管委會有規定冷氣機僅能裝在內凹花台。經了解本案為申請裝在內凹花台，並經管委會同意施工，但整起事件在冷氣安裝過程，顯見並未符合安全規定為肇事主因。

新北市政府表示，依《營造安全衛生設施標準》第26條規定，對於置放於高處有飛落之虞的物件應固定。勞檢處今將對李姓安裝師傅及廠商進行行政調查，違法事實一經確認，將依「職業安全衛生法」開罰，最重可處30萬元罰鍰。

此外，事故亦涉及過失致死刑責，勞檢處將積極配合司法機關偵辦需要，提供相關調查資料，協助追究施工單位的違法責任。