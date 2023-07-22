警方執行取締勤務。（圖／警方提供）

新北市蘆洲警方20日凌晨3時許接獲民眾報案，指新北市八里區八仙樂園門口有民眾飆車，警方到場未發現飆車情事，立即調閱監視器發現有7部機車輪流並排競速，2輛汽車並列競速，警方通知上述9位駕駛到案說明，並開出14張罰單，罰鍰最高可罰近百萬，並依公共危險罪函送士林地檢偵辦。

警方執行取締勤務。（圖／警方提供）

警方表示，本（7）月20日凌晨3時許，蘆洲警接獲通報於八里區中山路三段周邊發現青少年有危險駕駛情形，立即前往攔查取締，共計舉發9件危險駕駛，4張逆向及1張將頭、手伸出車外，開罰金額最高達近百萬元，並依公共危險罪移送偵辦，展現警方強力執法、打擊飆車決心，讓違法駕駛人付出慘痛代價，壓制非法改裝族囂張焰氣。

蘆洲分局指出，依據「道路交通管理處罰條例」第43條規定之危險駕車行為，處駕駛人新臺幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並可當場禁止其駕駛；如係兩輛車以上車輛在道路上蛇行、拆除消音器製造噪音或在道路上競駛、競技者，最高可處9萬元罰鍰、當場禁止駕駛並吊銷駕駛執照，且視情節嚴重性，恐涉及刑事責任，觸犯公共危險罪！。

蘆洲分局表示，為防制青少年暑假期間駕駛違法改裝車、噪音車聚集出遊競速，擾亂社會安寧、妨害道路交通安全，蘆洲分局暑期連續兩個月執行「防制危險駕車專案勤務」，每日於二重疏洪道、八里重劃區等路段編排路檢稽查及守望點，加強取締危險駕車行為，另不定時不定點攔查違法改裝車輛，統計本(112)年至今共取締168件危險駕駛、496件違法改裝車體、2123件超速行駛。

警方將持續編排「防制危險駕車專案勤務」、結合環保局及監理站實施聯合稽查，並持續溯源違法改裝商家，請民眾切勿有競駛、競技等危險駕車行為，莫挑戰公權力，共同維護社會安寧。