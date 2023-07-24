屏東蔡姓男子外出時隨身帶著改造手槍和子彈，遭警方查獲時不願配合、與警方發生衝突，被強行帶回派出所。一審認為警方沒有搜索票，也沒有合理的懷疑，侵犯了男子的人權，判他無罪。檢方不滿上訴，高雄高分院則認為槍枝對社會的危害更大，不能因為警方違法而讓男子逃脫法律制裁，改判他3年6月有期徒刑。

蔡男2020年2月從高雄一名男子那裡買了一把改造手槍和8發子彈，同年4月12日下午4點多，在屏東內埔鄉被警方盤查。因為他是毒品列管人口，警方想要檢查他的側背包，但他不同意，還和警方吵架。

警方隨後叫來增援，試圖強行拿走他的背包，摸到裡面有硬物，認為是槍枝，但蔡男仍然不配合，最後被帶回派出所。警方打開蔡男的背包，驚見裡面放著一把改造手槍和8發子彈，當場依違反槍砲彈藥管制條例送辦。

屏東地院審理時，蔡男的辯護律師批評警方有主觀惡意，如果法院認可這種搜索方式，是否意味著警察可以隨意到有前科者的家裡搜索？只要找到東西就算數，找不到就算倒楣？他要求法院宣告扣案的槍彈無效，以教育員警。

一審法官審查密錄器和員警報告後，發現警方當時沒有搜索票，也沒有合理的理由逮捕蔡男。蔡男只是不想交出背包，並沒有攻擊員警。員警沒有依法逮捕他，就不能附帶搜索他，認定扣案的槍彈不能作為證據，判蔡男無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院認為，如果因為警方違法而放棄證據，可能讓蔡男逃避法律的制裁。警方違法搜索所得的證據，仍要根據個案人員保障和社會安全的比例原則來判斷。蔡男隨身帶著槍彈，隨時可能使用。相比之下，員警的違法搜索行為影響較小。經過權衡後，法官認為扣案的槍彈有證據力，改判蔡男3年6月，全案可再上訴。

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