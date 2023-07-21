新北市板橋區捷運新埔站附近大樓，李姓工人20日在17樓安裝冷氣時，不慎讓冷氣墜落，砸中就讀政大的黃姓女大生，導致黃女傷重身亡。《中時新聞網》YouTube頻道20日針對「新埔捷運站旁冷氣墜落重砸政大生，誰的責任最大？」進行網路民調，截至20日晚上，78%的網友認為冷氣裝修師傅、12%認為是屋主、6%認為是大樓管理中心。

《中時新聞網》YouTube頻道20日起針對「新埔捷運站旁冷氣墜落重砸政大生，誰的責任最大？」進行網路民調，截至20日晚上11點30分，已有2.3萬名網友投票。78%的網友認為冷氣裝修師傅、12%認為是屋主、6%認為是大樓管理中心、4%其他。

網友紛紛表示，「冷氣不應外掛在有人經過的牆面；施工時樓下須淨空」、「高空作業都要小心的，也許他一個人獨自作業，很多方面都難以兼顧吧」、「包商、業主、管委會一個都跑不掉，受害家屬一定要全告」、「建築法規要改了啦！新建案不得外掛冷氣，在設計時需預留冷氣空間」、「但屋主也要連帶罰，管委會就說不能裝室外機了」。

也有網友認為，「過失致死罪太輕，導致人人做事都不想認真細心，這種類似悲劇，每幾個月就會再發生」、「為什麼高空作業，樓下沒人管制…」、「至少一樓也要用警戒線圍起來，讓人無法走過去或待在那」、「50%工人、25%屋主、25%老闆廠商」。