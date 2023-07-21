前高雄市長韓國瑜表態，將出席7月23日國民黨全代會，與國民黨總統參選人侯友宜同框，下架民進黨。侯友宜競辦副執行長謝龍介爆料表示，在4年前總統投票前1個月，侯友宜跑去一間飯店找韓國瑜，並說「兄弟你需要我怎麼做，交代我」。

謝龍介20日在政論節目《新聞面對面》中表示，4年前侯友宜說，他是從政同志，把市政做好，就是對總統候選人最大的幫助，只是他沒有掛韓國瑜競辦的主任委員。而侯友宜選兩次新北市長，他都沒有設置主任委員，所以他說市民就是主任委員，這個比較重要。

謝龍介更爆料表示，4年前總統大選投票前1個月左右，侯友宜跑去一間飯店找韓國瑜，侯友宜跟韓國瑜說，「剩1個多月而已，兄弟你需要我怎麼做，交代我」。這件事可能都沒人知道。

謝龍介指出，侯友宜的心理素質其實是很強大的，比如他說過去辦案時，歹徒槍指著他，他不能退縮，那是在展現出他對事情的毅力。

謝龍介表示，7月23日以後，應會看到侯友宜在新北市那樣的做法，走進群眾，走回去他的主場，走進群眾之後，就會看到侯友宜溫暖的一面，那個時候認同感就出來了。