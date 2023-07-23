國民黨全代會今天（23日）在板橋體育館登場，前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等3人時隔數年再度合體，一同展現團結氣勢。《中時新聞網》YouTube 23日針對「禿子、燕子、漢子全代會大合體，你認為侯民調可擺脫老三，向上提升嗎？」進行網路民調，截至23日晚上。58%的網友認為「不會，藍白合才有希望」；25%的網友則認為「會，韓粉歸隊，民調有望提升」。

《中時新聞網》YouTube頻道23日起針對「禿子、燕子、漢子全代會大合體，你認為侯民調可擺脫老三，向上提升嗎？」進行網路民調，截至23日晚上7點45分，已有1.5萬名網友投票。58%的網友認為不會，藍白合才有希望；25%的網友認為會，韓粉歸隊，民調有望提升；11%的網友認為不一定，挺郭派仍在動作；7%沒意見。

網友紛紛表示，「他這樣民調是會提升，但是也不高，想辦法讓郭台銘支持，再開個記者會，把朱立倫也找來，說句國民黨一致對外，我想民調比較有可能大幅提升」、「藍白不合，選舉不贏，現實就是這樣」

還有網友認為，「讓國民黨再努力一下，封關前民調誰第二名，我就投誰」、「侯友宜自己要非常努力，跟選民接近。尤其是南部，高雄，屏東，台南」。