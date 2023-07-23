國民黨今(23日)舉行全代會，總統參選人侯友宜與台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜合體，「禿子、燕子、漢子」同框營造大團結氣勢。韓國瑜23日晚間臉書表示，下架民進黨這個謀財害命的政權，是我們對人民的重要承諾，讓我們和侯市長以及立委參選人一起攜手同步。此貼文一出，網友紛紛表達看法，不到半小時，就有近200則留言。

韓國瑜23日在臉書粉專表示，全代會是國民黨非常重要的大活動，看到很多戰友同志，大家團結一心凝聚向前，支持黨提名的總統及立委候選人，為中華民國的未來，喚起心中的大我，奮起促成政黨輪替，深感欣慰 。

韓國瑜說，雖然他的生日已經過了，但他要像吹生日蛋糕的蠟燭一樣，許下3個願望：第一個願望，願中華民國國運昌隆、人民安居樂業；第二個願望，願兩岸和平交流、發展，永遠沒有戰爭；第三個願望，按照慣例要放在心中，但他必須說出來和大家分享，就是要下架貪汙腐敗的民進黨。

韓國瑜指出，民進黨貪汙，是謀財；把台灣推向戰爭，是害命，下架民進黨這個謀財害命的政權，是我們對人民的重要承諾。再艱難的道路，我們都走過，再複雜的亂局，我們也曾經歷，讓我們為國民黨和中華民國加油打氣，讓我們和侯市長以及本黨的立委參選人一起攜手同步，許人民和國家更光明的未來。

網友紛紛表示，「韓粉們，跟著韓總走，就對了！迷途的夥伴們，該回家了，團結就會贏！」、「韓總支持誰我就支持誰」、「看懂你願望所要表達的了」 、「韓總，為了大局為重，真是辛苦你了」、「佩服你的大器，只要你登高一呼，我們會追隨你的腳步，就等國民黨團對你的態度而決定」、「支持韓國瑜，力挺侯友宜！」不過也有一些網友表達不一樣的想法。