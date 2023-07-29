配合行政院組織改造，農委會將於8月1日改制為農業部，首任農業部部長由農委會主委陳吉仲接任。網友們對此消息紛紛表達看法，有網友甚至表示，「賴神要緊張了」。

至於接任農業部長，陳吉仲對此表示，不忘初衷，與所有農漁民朋友，共同打拚壯大台灣農業的行列。

《中時新聞網》相關新聞的網友紛紛表示，「2024政黨輪替，下架這些無能的大官」、「真的很想知道陳吉仲到底有什麼能力跟貢獻，可以一直賴著不走！」、「賴神要緊張了」、「2024民進黨立委、總統不用選了」、「又多一個下架民進黨的新理由」。

也有網友在《Yahoo奇摩》相關新聞留言說，「為何不問咱們這部長人事任命『透明』嗎?」、「不意外，反正都在谷底了，也飛不出去了，給它爛，爛泥扶不上牆」、「補助委員，也能升官，這擺明民進黨內有沒有能力不重要，老闆顧好最重要，年底選舉眼睛要亮點阿」、「只會呼口號撒錢，台灣農漁業慘兮兮」、「你就大灑幣吧」。