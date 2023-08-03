大陸公安部3日發佈公安機關服務保障高質量發展26條措施，將全面放寬大城市落戶條件，完善特大城市積分落戶政策等。同時，推動全面建立城鄉統一的戶口登記制度、便利暢通農業轉移人口落戶管道。

北京日報客戶端報導，大陸公安部召開新聞發布會指出，公安部研究制定前述26條措施，包括推進以人為核心的新型城鎮化，全面放寬大城市落戶條件，完善特大城市積分落戶政策等。

新華社客戶端指出，在加強制度供給方面，推出一批推動高質量發展的改革措施：全面實施行政許可事項清單管理，大力推進以人為核心的新型城鎮化，探索戶籍准入同城化，試點實施靈活落戶政策，為外籍商貿人員來華辦理口岸簽證並提供換發多次簽證便利，外國人申辦居留證件免於留存護照，試點下放保安服務公司設立和保安員證核發審批權限，探索旅館業「一業一證」改革。

報導稱，公安部將對上述措施逐一細化方案、力爭8月底前全部部署實施。

公安部治安管理局副局長亓希國表示，公安部充分發揮牽頭部門職能作用，會同有關部門採取有力措施，推動全面建立城鄉統一的戶口登記制度、便利暢通農業轉移人口落戶管道、全面提升基本公共服務水準，推動農業轉移人口市民化工作取得重要進展。截至2022年，1.4億農業轉移人口落戶城鎮，戶籍人口城鎮化率達47.7％。