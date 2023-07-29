人們對蛇總是敬畏三分，一名外國網友在抖音（TikTok）上分享出一段影片，只見馬桶裡有一整條粗蛇，讓她當場尖叫直呼「我剛剛尿在牠身上了！（反覆跳針）」最後請專業捕蛇人前來處理，後來一量才發現這條蛇超過1公尺長。這條馬桶出現蛇的影片，有超過1800萬次的網友朝聖，大家紛紛表示太驚恐了。

一名外國網友克莉絲蒂娜（Christina Phillip），她上週在抖音上傳一段蛇在馬桶裡的影片，只見這條黃褐色的蛇，身長目幾乎占滿馬桶，並且正微微探出頭來。

克莉絲蒂娜還原當時過程，上完廁所準備沖水時，突然發現馬桶有一條大蛇，讓她驚恐地大哭，儘管克莉絲蒂娜試圖保持冷靜拍下影片，她還是不斷的說「我的天，我剛剛尿在牠身上了」後來捕蛇人逮住這條蛇後，跟她合影對比將進5英呎長（約1.52公尺）

影片曝光後，網友惡搞留言「那條蛇：喔！下雨了耶」，也有網友調皮的說：「至少，牠感覺到很溫暖了」還有一名網友@Jojo Pagan提出疑問為何他做下去的時候沒發現，克莉絲蒂娜則解釋，當時她急著上廁所沒開燈，開燈後才發現馬桶有條蛇。