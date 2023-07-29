2024年總統選舉，各家民調顯示國民黨侯友宜暫時落居第三。對此，資深媒體人陳揮文怒轟金溥聰，「請金小刀閉嘴！」在侯友宜民調拉起來之前，「你有什麼資格講話？民調拉不起來你就滾啦！」

陳揮文近日在《新聞大白話》認為，4年來國民黨改了什麼？在吵什麼？吵完了沒？徐巧芯要幫忙主持、也要去上柯文哲的節目，葉元之也要去，鄭麗文也要放砲，金小刀自己也要跳出來。

陳揮文不滿直言，你們這些頭人亂七八糟，國民黨沒有改革、亂七八糟，我們為什麼要支持？莫名其妙。國民黨4年前慘敗，輸的一蹋糊塗，4年後看不出來國民黨改變什麼？只說「下架民進黨、重返執政」，憑什麼？老百姓欠你？

資深媒體人陳揮文。（資料照片）

陳揮文認為，國民黨是最大的黨，雖然總統是民進黨，可是全國縣市長、縣市議員，哪一個黨最多？歷史最久？執政時間最長？都是國民黨。國民黨是領導國家前進的人，結果亂成這樣？支持者怎會甘願投票？

「請金小刀閉嘴」，陳揮文怒轟，在侯友宜民調拉起來之前，「你閉嘴，你有什麼資格講話？你有什麼資格出來爆料？你不是要操盤？你不是要負責輔選侯友宜？民調這麼爛你好意思出來？民調拉不起來你就滾啦！」還什麼King Maker鬼扯一堆，沒有人要聽！