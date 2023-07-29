國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰近日頻砲轟黨內小雞，責怪言行動搖軍心，引發各界譁然。對此，媒體人張禹宣認為，金溥聰應精準打擊而非遍開戰場，否則根本「團結不了」。

金溥聰擔任侯友宜競辦執行長後爭議頻傳，不僅曾暗指主張「侯下韓上」的國民黨立委鄭麗文是「膿包」，25日接受專訪，也點名羅智強是第一個提政黨輪替大聯盟，對整個士氣相當不利，直言他最看不起在最安全選區還在搞這些把戲的人。

對此，張禹宣昨（28）日在政論節目《新聞大白話》中提到，金溥聰及侯友宜團隊盼鞏固基本票源，而小雞卻因焦慮想多邊涉略，造成金跑出來扞格的情形，也產生金究竟是反對國民黨主席朱立倫還是立委人選的大問題。

張禹宣認為，金溥聰應精準打擊而非遍開戰場導致多邊得罪，把羅智強、徐巧芯等立委參選人都罵過一遍。張禹宣進一步說明，除非真的違規如新北市議員林金結與鴻海創辦人郭台銘同框，現場還發送扇子註明「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」等情事，再來「殺雞敬侯」，藉由殺小雞讓大家敬重侯友宜。

張禹宣重申，金溥聰不能將戰場拉太大，遍地烽火的下場就是團結不了。