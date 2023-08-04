2024選戰進入白熱化，鴻海創辦人郭台銘的動向也備受外界關注，國民黨立委洪孟楷呼籲他信守過去臉書的承諾，支持藍營總統參選人侯友宜，否則在野三人躺著都會落選。對此，一份最新網路投票也針對網友態度進行調查，結果發現多數網友表態不看好郭參選。

Youtube頻道《桃園孫先生》1日發起網路投票，截至今（4）日下午3點40分以有超過1.6萬人參與，針對「郭台銘如果獨立參選總統」，認為「郭得票不到100萬票」高達68%、覺得「郭得票100萬票到200萬票之間」占13%、「郭得票200萬票到300萬票之間」占5%、「郭得票300萬票以上」占11%、剩下3%則為「其他意見(可留言)」。

大量網友紛紛留言怒批，「真的是來亂的，兩次了，説話不算話」、「我就問誰會投給沒誠信的人，我認為1%的票都拿不到」、「急流勇退才是明智，屆時得票率很糟」、「不管得幾票，都是助功賴」、「郭台銘要獨立參選能得百萬票還高估他了」、「郭董參選，賴清德會謝謝他」。

「不信（賴），不（柯）求，不沾（郭），就挺侯友宜！」、「如果出來參選那歷史罪人，非你莫屬了」、「集中選票，下架民進黨，支持侯友宜」。