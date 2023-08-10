國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲能源政策雙雙提到使用核能。對此，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人郭雅慧10日批評，侯友宜甚至提出核一至三廠要延役，並重啟核四，卻對核廢料處理閉口不談，「藍白一起擁核能，核廢處理卻無能」，根本是不負責任的政策。

郭雅慧表示，這幾年來，政府積極推動能源轉型的努力下，再生能源已經超越核能發電，目前核能發電佔比約只有5％左右。而台電每日也都會將備轉容量率公開於網站上，只要拿出手機，動動手指頭就可以看到，台灣的備轉容量率在夏季7月，平均都還有10％，日夜用電尖峰的備轉容量也都保持在7％至10％，顯示供電充足有餘裕。

郭雅慧揭露，前總統馬英九卸任時2016年5月30日留下的備轉容量率1.64％是近年最低，台灣最缺電的時候是國民黨執政時期，可見侯柯兩人所謂的「缺電」，都只是為反對而反對所使用的煽動性語言。

郭雅慧強調，如果侯友宜、柯文哲都認為要使用核電，請問兩位總統候選人核廢料要放哪裡？也要請問藍白執政的縣市首長，願意接受這些核廢料嗎？