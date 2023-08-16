民進黨總統參選人賴清德日前接受《彭博》專訪，說台灣在憲法上的名字是中華民國，他會繼續這樣稱呼，不會另改國名，也沒有獨立的路徑。引發熱議。精神科醫師沈政男直言，台獨不過是民進黨拉攏獨派的誘餌而已，但因為蔡規賴隨，賴清德只要打安全牌，就可以穩守33到35％民調。但台灣未來必須放在地緣政治架構找到出路，而不是有政權有總統當就是人生圓滿，賴清德原本的親中愛台，就是一條可行的台獨路徑。

「賴清德想跟習近平吃晚餐，轉頭看到蔡英文皺眉又改口說算了？」沈政男15日發文表示，看到沒有？賴清德跟彭博說這幾個字：沒有台獨路徑。不是要在4年或8年總統任期內宣布台獨，就只是做一些準備工作，比如一百年後才宣布台獨，連這樣的前置準備計畫賴清德也沒有要做了。

「醒醒吧，想要靠著賴清德往台獨建國目標更靠近一步的朋友！」沈政男直言，台獨，不過是民進黨拉攏獨派的誘餌而已，就好像拉攏其他族群也有其他的辦法一樣。其實，這也不能怪賴清德，因為，面對中國與美國兩強夾擊的國際現實，台灣，已經動彈不得了。台灣人，一百二十年內，不可能成為一個真正獨立與完整的國家，你我與我們的下一代也不可能成為一個真正有國籍的人。最多，就只是印太區域孤兒罷了！

沈政男強調，從這裡可以知道，賴清德如果當選總統，兩岸關係是不可能往友好的一端前進，因為，連領導人一起吃頓飯的提議都不能考慮。其實，過幾天賴清德可能又會改口，因為，他在訪問裡又說，可以跟習近平當朋友！恐怕回去以後必須仔細回顧一下，蔡英文有沒有講過這樣的說法，而如果沒有，就要趕緊澄清了。

「我講過好幾次，賴清德2024總統民調為什麼停在33到35％？就因為蔡規賴隨！」沈政男指出，《彭博》說「現在他是領先者」，當然只要打這樣的安全牌便可。問題是柯文哲在最新民調裡依然緊追在後，讓你無法安睡。然後你看，賴蕭配一起穿球衣看球了，但蕭美琴說，除非選情有變，才會答應賴蕭配，意思是依照目前情勢順順選下去，賴清德靠自己就能贏得選舉。

沈政男提到，什麼印太區域、地緣政治云云，殊不知中國大陸要收復台灣是歷史任務，跟地理完全無關！台灣的未來，必須放在美國的地緣政治架構，與中國的歷史任務架構，在雙重座標下找到自己的出路，而不是人云亦云，過一天算一天，有政權有總統當就是人生圓滿了。不過是印太區域孤兒頭頭罷了！「其實，賴清德原本的『親中愛台』，就是一條可行的台獨路徑！你要先走進中國，才能找到走出中國的路。」