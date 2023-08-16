份最新民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜的支持度雖仍落後兩位對手，卻呈現持續上升的狀況。對此，退役陸軍少將栗正傑認為，侯友宜的支持度有所上升，與他日前說的「用生命捍衛中華民國」這句話有關，因為這段話感動到了軍、警、消族群。

根據《新頭殼》昨（15）日公布的最新總統民調顯示，民進黨總統參選人賴清德、民眾黨參選人柯文哲、侯友宜的支持度依序為：33.2%、28.81% 、23.52%。在地區交叉分析方面，侯友宜在台北市與台中市的支持度分別為：28.41%、22.73%，與上月相比分別上升6.03、4.14個百分點。

栗正傑今接受《中天新聞》訪問時表示，侯友宜近期支持度上升，與他先前多次說的「用生命捍衛中華民國」有關，這句話感動了軍、警、消族群，因為到了現在，上述人士依然在用生命捍衛國家，許多為國犧牲者也都是他們。

栗正傑接著說，侯友宜的「用生命捍衛中華民國」說，讓他回想起了1997年的南非武官挾持案，當時侯沒有帶任何槍械，就單槍匹馬進入南非武官的官邸，最後抱著武官幼子走出來的一幕，更是感動了全台。因此，侯友宜的支持度有所上升，代表大家認可他的「用生命捍衛中華民國」說，而他也確實這麼做過。