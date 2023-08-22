近期多份2024總統大選民調顯示，民進黨參選人賴清德的支持度持續領先，在台灣民意基金會昨（21）日公布的民調中，賴的支持度更衝破4成，引發非綠陣營擔憂。對此，資深媒體人李艷秋點名國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲，以及參選動作頻頻的鴻海創辦人郭台銘開轟，指他們正在消耗台灣民眾下架民進黨的信念，終結了台灣公平正義的可能，「有三個參選人，就很煩，很討厭」。

李艷秋今在臉書發文表示，一份民調顯示，原先6成要下架民進黨的選民，現在只剩4成，雖然目前民調數字大多不可信，但她相信這個數字，因為在野的三個人完全忘了人民為什麼要下架民進黨。

李艷秋指出，民進黨用顏色區分台灣人、「綠能你不能」，是自己人就在權力結構下吃香喝辣，把所有位子佔好佔滿；用網軍側翼圍剿異議者，用NCC控制輿論並扶植友綠電台，連正義最後的防線司法和監察也嚴重綠化，不再受人民信賴。

李艷秋說，這些骯髒貪污、腐蝕台灣民主的事，就是台灣人要下架民進黨的原因，因為沒有換黨執政，就不會有真相，情況也不會有改變。然而，她直言，在野的「三隻小豬」中，一個毫無攻擊力，完全沒有鐵漢的霸氣；一個只會嘴砲，想不出來他曾做過什麼；還有一個只想做老大，卻砲口對內，專打同陣營的人，「你們正在消耗民眾下架民進黨的信念，也消磨了選民對換黨的期待。」

李艷秋砲轟，在野「三隻小豬」口口聲聲要許台灣一個未來，結果卻終結了台灣公平正義的可能，「再繼續搞吧！正事不幹，只知道撒錢搞大進場」，她也預言，賴清德的支持度衝過50%的那天很快就會到了。