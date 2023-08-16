民進黨總統參選人賴清德曾在與學生進行「快問快答」挑戰時，稱最想共進晚餐的人物是中國國家主席習近平，賴清德近日被追問跟習共用哪道台灣料理能為兩岸帶來和平？賴清德則回應「目前沒有想到那麼多」。對此，國民黨台北市議員鍾沛君想起一段往事，認為賴根本準備不足，高呼「國民黨加油！選舉後勢，大有可為」。

賴清德近日接受《彭博商業周刊》專訪，被問及跟習近平共用哪一道台灣料理，可以為兩岸帶來和平？賴清德笑稱，談吃什麼食物還太早，因為兩岸目前有許多問題需要克服才有辦法進行。賴清德強調，目前沒有想到那麼多，因為當時是快問快答活動，沒有想到說習哪一天真的會來到台灣，或是哪一天可能會到中國，「我的答案是想要緩解兩岸關係，增進兩岸的和平發展，就是這樣而已」。

對此，鍾沛君今（16）日在臉書發文提到，上述問題其實要「做球」給賴清德，讓他再次闡述為什麼要與習近平共進晚餐？又打算如何達成與習近平同桌吃飯？若賴能答出什麼料理那更完美，未料賴清德卻回應「要吃什麼食物，還沒有想到那麼多」，讓鍾沛君質疑賴原來什麼都沒想，竟然只是說說而已。

鍾沛君也回想起採訪賴清德的一段往事，在2013年台南市與香港開通直航，時任台南市長的賴清德搭首航班機飛往香港宣傳觀光，其中一個行程是賴清德被安排和香港美食作家座談，當時賴被問及對什麼香港美食印象最深，賴清德竟不假思索說「涼拌水母，那個非常特別！」鍾沛君驚訝表示，香港朋友盛情款待，端出各色在地佳餚，賴清德竟覺得最特別的是海蟄皮，使台南市隨行人員急忙解釋，因賴清德當時只吃晚宴桌菜，沒機會嚐到道地小吃。

鍾沛君諷刺表示，事隔多年後賴市長已成賴副總統，但當時賴還想到吃了涼拌水母，這回連想都沒想，「要說賴清德都不重吃嗎？我更相信是他準備不足」。鍾沛君認為，賴當年造訪香港沒有預備一番賓主盡歡的說法，如今談及兩岸也是虎頭蛇尾，賴的作為也讓鍾沛君充滿信心，並高呼「國民黨加油！選舉後勢，大有可為」。