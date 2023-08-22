2024總統大選進入白熱化，民眾黨總統參選人柯文哲先前民調攀升至第二名，近期卻開始出現下滑趨勢。「頭號柯黑」台北市議員、民進黨立委參選人王世堅表示，「柯文哲是最可怕、最值得觀察的一位(候選人)」，因為柯的爆發力太強、能憑空捏造空戰議題，可以預期某些無厘頭的發言就能讓柯的支持度再次飆升，他也提醒民進黨，永遠要把柯文哲設定為「最大的對手」。

王世堅今在震傳媒《新聞！給問嗎？》表示，有好幾家民調都做出柯文哲民調下滑的結果，以科學分析確實是往下掉了，但也不可否認，根據他在地方蒐集到的訊息，還是有很多民眾支持柯文哲，社會支持度遠高於侯友宜。

他分析，雖然柯文哲講話有些嘻嘻哈哈、吊兒啷噹、亂講話、無厘頭，但侯跟柯比，多數民眾還是認為柯文哲比侯友宜更適合當總統。侯友宜則是被界定說，以現在的格局、才學、經驗，擔任新北市長就好好做，把新北做好大家就很感謝。

針對柯文哲民調下滑是否有做錯什麼，王世堅認為，「沒有耶，柯文哲就是繼續做他自己」，所以柯文哲現在的民調下滑是合乎情理、意料之中。他舉例，柯文哲不是第一天仇女，從過去的發言就充斥仇女、厭女，充滿男性沙文主義的想法，也沒有因參選總統而收斂，只是剛好因為716遊行被放大檢視，尤其前陣子MeToo事件延燒。

但王世堅也直言，「我一直覺得柯文哲是最可怕、最值得觀察的一位」，因為柯文哲的爆發力太強，柯文哲表面上不假思索的發言，但其實都有經過「智商157的頭腦」審視過，所以柯文哲突發奇想的無厘頭發言可能又會使支持度飆升，也是可預期的，柯文哲不會就這樣的放著等自己落選，「柯文哲耐不住寂寞。」

王世堅表示，柯文哲一定會另起爐灶、重整旗鼓，因為目前國政的問題還有很多需要再著墨的地方，所以他一直提醒民進黨，最大的對手永遠要設定是柯文哲，因為柯文哲往往可以憑空捏造出很多空戰議題，這些議題又會冷不防的打過來，且柯文哲某種程度也代表社會中希望改革的年輕這一輩，因為年輕世代一直覺得從生長、求學到出社會都被剝削，現在的讀書、就業環境也不如以前，白手起家、自己搭拚的機會也越來越少。

王世堅認為，是年輕人希望社會改革進步的聲音，剛好被柯文哲搭到，而不是柯文哲對年輕人有甚麼研究或提出解方，「柯文哲的胡言亂語，剛好就切合年輕人希望改革的聲音。」