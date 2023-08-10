國民黨總統參選人侯友宜近期民調有止跌回升的現象。曾幫國民黨主席朱立倫選桃園縣長的資深媒體人陳鳳馨也舉一例，並強調侯唯有把自己壯大，那些曾不想被整合的人自然會主動靠近。

陳鳳馨昨（9）日在政論節目《少康戰情室》中指出，對於國民黨而言，若花很多心力去看那些小雞跟誰站一起、哪邊不團結、哪邊要團結等事，會陷入治絲益棼情況中。

陳鳳馨透露，民進黨前主席許信良曾說過選縣市長只有一件事，就是把自己不斷不斷的壯大，直到讓對方無力反擊，而這情形也在陳鳳馨替朱立倫輔選縣長時發生。陳鳳馨進一步指出，朱立倫多次拜會當時一位地方蠻有實力的樁腳，但都被拒絕，突然在選前半個月，那位樁腳就突然跑來競選總部，讓大家都非常驚訝。

「從那次我就知道什麼叫做把你自己壯大之後，別人就來了」。陳鳳馨坦言當時原本已經放棄整合該樁腳，但在當時朱立倫民調高的情況下，樁腳也會觀察，發現朱當選機率比較高，人自然就來了。

陳鳳馨強調，對於侯友宜而言，必須把他在這次選舉中真正為台灣民眾解決什麼問題說清楚、講明白。