內政部政黨資訊網14日公開各政黨2022年度財務申報書表，國內4大主要政黨中，僅民進黨餘絀為正數，賸餘6098萬餘元，國民黨短絀847萬餘元。而最近有一份最新的民調指出，對於民進黨餘絀6098萬餘元，有86％的網友認為「沒有達標」，引發討論。

YouTube頻道《野電視94強》15日對於「去年政黨財報公開，僅民進黨有餘絀6098萬，你怎麼看？」進行網路民調，截至15日晚間23時止，已有2.5萬人參與投票，有94％的網友認為「民進黨果然有錢有資源，民進黨成了名符其實的權貴黨！」、有6％的網友認為「我覺得這沒有什麼大不了的」。

參與該份民調投票的網友則近乎一面倒表示，「30年前窮的跟鬼一樣，執政後變成超級土豪，很難想像沒有貪污」、「檯面看起來只有這些，暗地裡應該還有非常多錢」、「小時候以為政黨輪替是換黨執政，長大後才知道原來政黨輪替是換黨有錢」、「綠的貪婪更勝於藍！」、「這比賴清德存款只有250萬更好笑」。